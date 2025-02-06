Moedas / NVCT
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.46 USD 0.27 (4.36%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVCT para hoje mudou para 4.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.26 e o mais alto foi 6.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuvectis Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT Notícias
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
Faixa diária
6.26 6.55
Faixa anual
4.44 11.80
- Fechamento anterior
- 6.19
- Open
- 6.26
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- Low
- 6.26
- High
- 6.55
- Volume
- 56
- Mudança diária
- 4.36%
- Mudança mensal
- -0.62%
- Mudança de 6 meses
- -32.92%
- Mudança anual
- 2.70%
