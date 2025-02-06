Währungen / NVCT
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.47 USD 0.07 (1.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVCT hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.42 bis zu einem Hoch von 6.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuvectis Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.42 6.53
Jahresspanne
4.44 11.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.40
- Eröffnung
- 6.44
- Bid
- 6.47
- Ask
- 6.77
- Tief
- 6.42
- Hoch
- 6.53
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- -0.46%
- 6-Monatsänderung
- -32.81%
- Jahresänderung
- 2.86%
