통화 / NVCT
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.27 USD 0.13 (2.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVCT 환율이 오늘 -2.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.27이고 고가는 6.54이었습니다.
Nuvectis Pharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT News
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
일일 변동 비율
6.27 6.54
년간 변동
4.44 11.80
- 이전 종가
- 6.40
- 시가
- 6.44
- Bid
- 6.27
- Ask
- 6.57
- 저가
- 6.27
- 고가
- 6.54
- 볼륨
- 417
- 일일 변동
- -2.03%
- 월 변동
- -3.54%
- 6개월 변동
- -34.89%
- 년간 변동율
- -0.32%
20 9월, 토요일