Divisas / MBC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MBC: MasterBrand Inc
13.30 USD 0.35 (2.56%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MBC de hoy ha cambiado un -2.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.20, mientras que el máximo ha alcanzado 14.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MasterBrand Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBC News
- American Woodmark misses Q1 expectations as construction market weakens
- MasterBrand outlook revised to positive on American Woodmark merger
- American Woodmark: Merging Into MasterBrand (AMWD) (MBC)
- MasterBrand, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MBC)
- MasterBrand, Inc. (MBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: MasterBrand Q2 2025 stock surges despite EPS miss
- MasterBrand and American Woodmark stocks gain on merger announcement
- MasterBrand Q2 2025 slides: Revenue growth amid margin pressure, merger plans advance
- MasterBrand second quarter earnings miss estimates as margins decline
- MasterBrand stock rating reiterated at Buy by Loop Capital
- MasterBrand Releases Third Annual Corporate Sustainability and Responsibility (CSR) Report
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- MBC stock touches 52-week low at $9.77 amid market challenges
- MasterBrand shares tumble on earnings miss, weak guidance
- American Woodmark Stock: Macro Headwinds Persisting (NASDAQ:AMWD)
- MasterBrand Cabinets Stock: Macro Uncertainty Top Of Mind (NYSE:MBC)
- MasterBrand, Inc. (MBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MasterBrand, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MBC)
Rango diario
13.20 14.22
Rango anual
9.63 20.67
- Cierres anteriores
- 13.65
- Open
- 13.77
- Bid
- 13.30
- Ask
- 13.60
- Low
- 13.20
- High
- 14.22
- Volumen
- 5.905 K
- Cambio diario
- -2.56%
- Cambio mensual
- 6.40%
- Cambio a 6 meses
- 1.99%
- Cambio anual
- -28.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B