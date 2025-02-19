Валюты / MBC
MBC: MasterBrand Inc
13.65 USD 0.08 (0.58%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBC за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.60, а максимальная — 13.95.
Следите за динамикой MasterBrand Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBC
Дневной диапазон
13.60 13.95
Годовой диапазон
9.63 20.67
- Предыдущее закрытие
- 13.73
- Open
- 13.77
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.60
- High
- 13.95
- Объем
- 2.965 K
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 9.20%
- 6-месячное изменение
- 4.68%
- Годовое изменение
- -26.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.