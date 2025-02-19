통화 / MBC
MBC: MasterBrand Inc
13.10 USD 0.33 (2.46%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBC 환율이 오늘 -2.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.96이고 고가는 13.40이었습니다.
MasterBrand Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
12.96 13.40
년간 변동
9.63 20.67
- 이전 종가
- 13.43
- 시가
- 13.40
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- 저가
- 12.96
- 고가
- 13.40
- 볼륨
- 3.015 K
- 일일 변동
- -2.46%
- 월 변동
- 4.80%
- 6개월 변동
- 0.46%
- 년간 변동율
- -29.11%
20 9월, 토요일