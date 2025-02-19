Moedas / MBC
MBC: MasterBrand Inc
13.50 USD 0.20 (1.50%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBC para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.28 e o mais alto foi 13.81.
Veja a dinâmica do par de moedas MasterBrand Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBC Notícias
Faixa diária
13.28 13.81
Faixa anual
9.63 20.67
- Fechamento anterior
- 13.30
- Open
- 13.46
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.28
- High
- 13.81
- Volume
- 1.448 K
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 8.00%
- Mudança de 6 meses
- 3.53%
- Mudança anual
- -26.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh