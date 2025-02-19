Devises / MBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBC: MasterBrand Inc
13.10 USD 0.33 (2.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBC a changé de -2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.96 et à un maximum de 13.40.
Suivez la dynamique MasterBrand Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBC Nouvelles
- American Woodmark misses Q1 expectations as construction market weakens
- MasterBrand outlook revised to positive on American Woodmark merger
- American Woodmark: Merging Into MasterBrand (AMWD) (MBC)
- MasterBrand, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MBC)
- MasterBrand, Inc. (MBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: MasterBrand Q2 2025 stock surges despite EPS miss
- MasterBrand and American Woodmark stocks gain on merger announcement
- MasterBrand Q2 2025 slides: Revenue growth amid margin pressure, merger plans advance
- MasterBrand second quarter earnings miss estimates as margins decline
- MasterBrand stock rating reiterated at Buy by Loop Capital
- MasterBrand Releases Third Annual Corporate Sustainability and Responsibility (CSR) Report
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- MBC stock touches 52-week low at $9.77 amid market challenges
- MasterBrand shares tumble on earnings miss, weak guidance
- American Woodmark Stock: Macro Headwinds Persisting (NASDAQ:AMWD)
- MasterBrand Cabinets Stock: Macro Uncertainty Top Of Mind (NYSE:MBC)
- MasterBrand, Inc. (MBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MasterBrand, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MBC)
Range quotidien
12.96 13.40
Range Annuel
9.63 20.67
- Clôture Précédente
- 13.43
- Ouverture
- 13.40
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Plus Bas
- 12.96
- Plus Haut
- 13.40
- Volume
- 3.015 K
- Changement quotidien
- -2.46%
- Changement Mensuel
- 4.80%
- Changement à 6 Mois
- 0.46%
- Changement Annuel
- -29.11%
20 septembre, samedi