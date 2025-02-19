Währungen / MBC
MBC: MasterBrand Inc
13.43 USD 0.13 (0.98%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBC hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.28 bis zu einem Hoch von 13.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die MasterBrand Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBC News
Tagesspanne
13.28 13.81
Jahresspanne
9.63 20.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.30
- Eröffnung
- 13.46
- Bid
- 13.43
- Ask
- 13.73
- Tief
- 13.28
- Hoch
- 13.81
- Volumen
- 3.909 K
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- 7.44%
- 6-Monatsänderung
- 2.99%
- Jahresänderung
- -27.33%
