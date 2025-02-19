货币 / MBC
MBC: MasterBrand Inc
13.74 USD 0.09 (0.66%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBC汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点13.63和高点13.81进行交易。
关注MasterBrand Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.63 13.81
年范围
9.63 20.67
- 前一天收盘价
- 13.65
- 开盘价
- 13.77
- 卖价
- 13.74
- 买价
- 14.04
- 最低价
- 13.63
- 最高价
- 13.81
- 交易量
- 924
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 9.92%
- 6个月变化
- 5.37%
- 年变化
- -25.65%
