IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF

71.71 USD 1.02 (1.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IYT de hoy ha cambiado un -1.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.64, mientras que el máximo ha alcanzado 73.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

IYT News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IYT hoy?

iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) se evalúa hoy en 71.71. El instrumento se negocia dentro de 71.64 - 73.40; el cierre de ayer ha sido 72.73 y el volumen comercial ha alcanzado 630. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF?

iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF se evalúa actualmente en 71.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.49% y USD. Monitoree los movimientos de IYT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IYT?

Puede comprar acciones de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) al precio actual de 71.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 71.71 o 72.01, mientras que 630 y -2.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IYT?

Invertir en iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.06 - 75.58 y el precio actual 71.71. Muchos comparan 0.03% y 18.16% antes de colocar órdenes en 71.71 o 72.01. Estudie los cambios diarios de precios de IYT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Transportation ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) en el último año ha sido 75.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.06 - 75.58, una comparación con 72.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Transportation ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) para el año ha sido 54.06. La comparación con los actuales 71.71 y 54.06 - 75.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYT?

En el pasado, iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.73 y 2.49% después de las acciones corporativas.

Rango diario
71.64 73.40
Rango anual
54.06 75.58
Cierres anteriores
72.73
Open
73.39
Bid
71.71
Ask
72.01
Low
71.64
High
73.40
Volumen
630
Cambio diario
-1.40%
Cambio mensual
0.03%
Cambio a 6 meses
18.16%
Cambio anual
2.49%
