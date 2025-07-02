CotaçõesSeções
IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF

72.73 USD 0.69 (0.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IYT para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.40 e o mais alto foi 72.90.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

IYT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IYT hoje?

Hoje iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) está avaliado em 72.73. O instrumento é negociado dentro de 71.40 - 72.90, o fechamento de ontem foi 72.04, e o volume de negociação atingiu 608. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYT em tempo real.

As ações de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF está avaliado em 72.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.94% e USD. Monitore os movimentos de IYT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IYT?

Você pode comprar ações de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) pelo preço atual 72.73. Ordens geralmente são executadas perto de 72.73 ou 73.03, enquanto 608 e 1.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IYT?

Investir em iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 54.06 - 75.58 e o preço atual 72.73. Muitos comparam 1.45% e 19.84% antes de enviar ordens em 72.73 ou 73.03. Estude as mudanças diárias de preço de IYT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Transportation ETF?

O maior preço de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) no último ano foi 75.58. As ações oscilaram bastante dentro de 54.06 - 75.58, e a comparação com 72.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Transportation ETF?

O menor preço de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) no ano foi 54.06. A comparação com o preço atual 72.73 e 54.06 - 75.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYT?

No passado iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.04 e 3.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
71.40 72.90
Faixa anual
54.06 75.58
Fechamento anterior
72.04
Open
71.70
Bid
72.73
Ask
73.03
Low
71.40
High
72.90
Volume
608
Mudança diária
0.96%
Mudança mensal
1.45%
Mudança de 6 meses
19.84%
Mudança anual
3.94%
