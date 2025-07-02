- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF
A taxa do IYT para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.40 e o mais alto foi 72.90.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYT Notícias
- Q3 Earnings Approaching: Sector ETFs to Win/Lose
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- Should You Invest in the iShares U.S. Transportation ETF (IYT)?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ETFs in Focus as Uber Beats on Both Lines
- IYT: A Concentrated Approach To The Transportation Industry (BATS:IYT)
- ETFs That Stand to Benefit From the Historic UNP-NSC Merger
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYT hoje?
Hoje iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) está avaliado em 72.73. O instrumento é negociado dentro de 71.40 - 72.90, o fechamento de ontem foi 72.04, e o volume de negociação atingiu 608. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYT em tempo real.
As ações de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF está avaliado em 72.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.94% e USD. Monitore os movimentos de IYT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYT?
Você pode comprar ações de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) pelo preço atual 72.73. Ordens geralmente são executadas perto de 72.73 ou 73.03, enquanto 608 e 1.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYT?
Investir em iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 54.06 - 75.58 e o preço atual 72.73. Muitos comparam 1.45% e 19.84% antes de enviar ordens em 72.73 ou 73.03. Estude as mudanças diárias de preço de IYT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Transportation ETF?
O maior preço de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) no último ano foi 75.58. As ações oscilaram bastante dentro de 54.06 - 75.58, e a comparação com 72.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Transportation ETF?
O menor preço de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) no ano foi 54.06. A comparação com o preço atual 72.73 e 54.06 - 75.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYT?
No passado iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.04 e 3.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 72.04
- Open
- 71.70
- Bid
- 72.73
- Ask
- 73.03
- Low
- 71.40
- High
- 72.90
- Volume
- 608
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- 1.45%
- Mudança de 6 meses
- 19.84%
- Mudança anual
- 3.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%