IYT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi 72.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 71.40 - 72.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 72.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 608 değerine ulaştı. IYT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi şu anda 72.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.94% ve USD değerlerini izler. IYT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IYT hisse senedi nasıl alınır? iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hisselerini şu anki 72.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 72.73 ve Ask 73.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 608 ve günlük değişim oranı 1.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYT fiyat hareketlerini takip edin.

IYT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.06 - 75.58 ve mevcut fiyatı 72.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 72.73 veya Ask 73.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.45% ve 6 aylık değişim oranı 19.84% değerlerini karşılaştırır. IYT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi yıllık olarak 75.58 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.06 - 75.58). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 72.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Transportation ETF (IYT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 72.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.06 - 75.58 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYT fiyat hareketlerini izleyin.