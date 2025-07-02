- Обзор рынка
IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF
Курс IYT за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.40, а максимальная — 72.90.
Следите за динамикой iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYT сегодня?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) сегодня оценивается на уровне 72.73. Инструмент торгуется в пределах 71.40 - 72.90, вчерашнее закрытие составило 72.04, а торговый объем достиг 608. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF в настоящее время оценивается в 72.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.94% и USD. Отслеживайте движения IYT на графике в реальном времени.
Как купить акции IYT?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) по текущей цене 72.73. Ордера обычно размещаются около 72.73 или 73.03, тогда как 608 и 1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYT?
Инвестирование в iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 54.06 - 75.58 и текущей цены 72.73. Многие сравнивают 1.45% и 19.84% перед размещением ордеров на 72.73 или 73.03. Изучайте ежедневные изменения цены IYT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Transportation ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Transportation ETF (IYT) за последний год составила 75.58. Акции заметно колебались в пределах 54.06 - 75.58, сравнение с 72.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Transportation ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Transportation ETF (IYT) за год составила 54.06. Сравнение с текущими 72.73 и 54.06 - 75.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYT?
В прошлом iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.04 и 3.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.04
- Open
- 71.70
- Bid
- 72.73
- Ask
- 73.03
- Low
- 71.40
- High
- 72.90
- Объем
- 608
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 19.84%
- Годовое изменение
- 3.94%
- 4.651%