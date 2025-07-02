- Übersicht
IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF
Der Wechselkurs von IYT hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.64 bis zu einem Hoch von 73.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IYT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IYT heute?
Die Aktie von iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) notiert heute bei 71.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 71.64 - 73.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.73 und das Handelsvolumen erreichte 630. Das Live-Chart von IYT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IYT Dividenden?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF wird derzeit mit 71.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IYT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF (IYT) zum aktuellen Kurs von 71.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 71.71 oder 72.01 platziert, während 630 und -2.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IYT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF müssen die jährliche Spanne 54.06 - 75.58 und der aktuelle Kurs 71.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.03% und 18.16%, bevor sie Orders zu 71.71 oder 72.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Transportation ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Transportation ETF (IYT) im vergangenen Jahr lag bei 75.58. Innerhalb von 54.06 - 75.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Transportation ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Transportation ETF (IYT) im Laufe des Jahres betrug 54.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 71.71 und der Spanne 54.06 - 75.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IYT statt?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.73 und 2.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.73
- Eröffnung
- 73.39
- Bid
- 71.71
- Ask
- 72.01
- Tief
- 71.64
- Hoch
- 73.40
- Volumen
- 630
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- 0.03%
- 6-Monatsänderung
- 18.16%
- Jahresänderung
- 2.49%
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%