IYT: iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF
Le taux de change de IYT a changé de 1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.40 et à un maximum de 72.87.
Suivez la dynamique iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYT aujourd'hui ?
L'action iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF est cotée à 72.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 71.40 - 72.87, a clôturé hier à 72.04 et son volume d'échange a atteint 502. Le graphique en temps réel du cours de IYT présente ces mises à jour.
L'action iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF est actuellement valorisé à 72.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYT.
Comment acheter des actions IYT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF au cours actuel de 72.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.84 ou de 73.14, le 502 et le 1.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYT ?
Investir dans iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.06 - 75.58 et le prix actuel 72.84. Beaucoup comparent 1.60% et 20.02% avant de passer des ordres à 72.84 ou 73.14. Consultez le graphique du cours de IYT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Transportation ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Transportation ETF l'année dernière était 75.58. Au cours de 54.06 - 75.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Transportation ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Transportation ETF (IYT) sur l'année a été 54.06. Sa comparaison avec 72.84 et 54.06 - 75.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYT a-t-elle été divisée ?
iShares Trust iShares U.S. Transportation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.04 et 4.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 72.04
- Ouverture
- 71.70
- Bid
- 72.84
- Ask
- 73.14
- Plus Bas
- 71.40
- Plus Haut
- 72.87
- Volume
- 502
- Changement quotidien
- 1.11%
- Changement Mensuel
- 1.60%
- Changement à 6 Mois
- 20.02%
- Changement Annuel
- 4.10%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev