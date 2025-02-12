Divisas / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
30.50 USD 0.57 (1.83%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IIIV de hoy ha cambiado un -1.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.87, mientras que el máximo ha alcanzado 30.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas i3 Verticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IIIV News
- DA Davidson reiterates Buy rating on i3 Verticals stock, maintains $39 price target
- DA Davidson raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong Q3 results
- Benchmark raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong growth
- Stephens raises i3 Verticals stock price target to $40 on strong Q3 results
- Raymond James raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong results
- i3 Verticals Q3 2025 slides: revenue up 12%, adjusted EPS surges to $0.23
- i3 Verticals stock maintains Buy rating at Benchmark after divestitures
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- i3 Verticals to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
Rango diario
29.87 30.98
Rango anual
20.65 33.44
- Cierres anteriores
- 31.07
- Open
- 30.93
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Low
- 29.87
- High
- 30.98
- Volumen
- 1.173 K
- Cambio diario
- -1.83%
- Cambio mensual
- -1.74%
- Cambio a 6 meses
- 23.88%
- Cambio anual
- 42.92%
