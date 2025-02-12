货币 / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
30.27 USD 0.80 (2.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IIIV汇率已更改-2.57%。当日，交易品种以低点29.87和高点30.98进行交易。
关注i3 Verticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IIIV新闻
- DA Davidson reiterates Buy rating on i3 Verticals stock, maintains $39 price target
- DA Davidson raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong Q3 results
- Benchmark raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong growth
- Stephens raises i3 Verticals stock price target to $40 on strong Q3 results
- Raymond James raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong results
- i3 Verticals Q3 2025 slides: revenue up 12%, adjusted EPS surges to $0.23
- i3 Verticals stock maintains Buy rating at Benchmark after divestitures
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- i3 Verticals to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
日范围
29.87 30.98
年范围
20.65 33.44
- 前一天收盘价
- 31.07
- 开盘价
- 30.93
- 卖价
- 30.27
- 买价
- 30.57
- 最低价
- 29.87
- 最高价
- 30.98
- 交易量
- 815
- 日变化
- -2.57%
- 月变化
- -2.48%
- 6个月变化
- 22.95%
- 年变化
- 41.85%
