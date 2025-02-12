QuotazioniSezioni
IIIV: i3 Verticals Inc

32.07 USD 0.11 (0.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IIIV ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.60 e ad un massimo di 32.48.

Segui le dinamiche di i3 Verticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.60 32.48
Intervallo Annuale
20.65 33.44
Chiusura Precedente
32.18
Apertura
32.18
Bid
32.07
Ask
32.37
Minimo
31.60
Massimo
32.48
Volume
538
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
3.32%
Variazione Semestrale
30.26%
Variazione Annuale
50.28%
