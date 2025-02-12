Valute / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
32.07 USD 0.11 (0.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IIIV ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.60 e ad un massimo di 32.48.
Segui le dinamiche di i3 Verticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IIIV News
- DA Davidson reiterates Buy rating on i3 Verticals stock, maintains $39 price target
- DA Davidson raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong Q3 results
- Benchmark raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong growth
- Stephens raises i3 Verticals stock price target to $40 on strong Q3 results
- Raymond James raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong results
- i3 Verticals Q3 2025 slides: revenue up 12%, adjusted EPS surges to $0.23
- i3 Verticals stock maintains Buy rating at Benchmark after divestitures
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- i3 Verticals to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
Intervallo Giornaliero
31.60 32.48
Intervallo Annuale
20.65 33.44
- Chiusura Precedente
- 32.18
- Apertura
- 32.18
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Minimo
- 31.60
- Massimo
- 32.48
- Volume
- 538
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- 3.32%
- Variazione Semestrale
- 30.26%
- Variazione Annuale
- 50.28%
20 settembre, sabato