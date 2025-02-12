Валюты / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
31.07 USD 0.29 (0.94%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IIIV за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.50, а максимальная — 31.21.
Следите за динамикой i3 Verticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.50 31.21
Годовой диапазон
20.65 33.44
- Предыдущее закрытие
- 30.78
- Open
- 30.75
- Bid
- 31.07
- Ask
- 31.37
- Low
- 30.50
- High
- 31.21
- Объем
- 529
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 26.20%
- Годовое изменение
- 45.60%
