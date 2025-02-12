クォートセクション
通貨 / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc

32.18 USD 1.68 (5.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IIIVの今日の為替レートは、5.51%変化しました。日中、通貨は1あたり30.81の安値と32.31の高値で取引されました。

i3 Verticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.81 32.31
1年のレンジ
20.65 33.44
以前の終値
30.50
始値
30.81
買値
32.18
買値
32.48
安値
30.81
高値
32.31
出来高
529
1日の変化
5.51%
1ヶ月の変化
3.67%
6ヶ月の変化
30.71%
1年の変化
50.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K