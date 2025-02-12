通貨 / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
32.18 USD 1.68 (5.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IIIVの今日の為替レートは、5.51%変化しました。日中、通貨は1あたり30.81の安値と32.31の高値で取引されました。
i3 Verticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
30.81 32.31
1年のレンジ
20.65 33.44
- 以前の終値
- 30.50
- 始値
- 30.81
- 買値
- 32.18
- 買値
- 32.48
- 安値
- 30.81
- 高値
- 32.31
- 出来高
- 529
- 1日の変化
- 5.51%
- 1ヶ月の変化
- 3.67%
- 6ヶ月の変化
- 30.71%
- 1年の変化
- 50.80%
