IIIV: i3 Verticals Inc

32.18 USD 1.68 (5.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IIIV hat sich für heute um 5.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.81 bis zu einem Hoch von 32.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die i3 Verticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.81 32.31
Jahresspanne
20.65 33.44
Vorheriger Schlusskurs
30.50
Eröffnung
30.81
Bid
32.18
Ask
32.48
Tief
30.81
Hoch
32.31
Volumen
529
Tagesänderung
5.51%
Monatsänderung
3.67%
6-Monatsänderung
30.71%
Jahresänderung
50.80%
