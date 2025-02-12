Währungen / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
32.18 USD 1.68 (5.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IIIV hat sich für heute um 5.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.81 bis zu einem Hoch von 32.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die i3 Verticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IIIV News
- i3 Verticals: Chefjurist Paul Maple verkauft Aktien im Wert von 77.000 $
- DA Davidson reiterates Buy rating on i3 Verticals stock, maintains $39 price target
- DA Davidson raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong Q3 results
- Benchmark raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong growth
- Stephens raises i3 Verticals stock price target to $40 on strong Q3 results
- Raymond James raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong results
- i3 Verticals Q3 2025 slides: revenue up 12%, adjusted EPS surges to $0.23
- i3 Verticals stock maintains Buy rating at Benchmark after divestitures
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- i3 Verticals to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
Tagesspanne
30.81 32.31
Jahresspanne
20.65 33.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.50
- Eröffnung
- 30.81
- Bid
- 32.18
- Ask
- 32.48
- Tief
- 30.81
- Hoch
- 32.31
- Volumen
- 529
- Tagesänderung
- 5.51%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 30.71%
- Jahresänderung
- 50.80%
