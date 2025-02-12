통화 / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
32.07 USD 0.11 (0.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IIIV 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.60이고 고가는 32.48이었습니다.
i3 Verticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.60 32.48
년간 변동
20.65 33.44
- 이전 종가
- 32.18
- 시가
- 32.18
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- 저가
- 31.60
- 고가
- 32.48
- 볼륨
- 538
- 일일 변동
- -0.34%
- 월 변동
- 3.32%
- 6개월 변동
- 30.26%
- 년간 변동율
- 50.28%
20 9월, 토요일