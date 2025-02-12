CotationsSections
Devises / IIIV
Retour à Actions

IIIV: i3 Verticals Inc

32.07 USD 0.11 (0.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IIIV a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.60 et à un maximum de 32.48.

Suivez la dynamique i3 Verticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IIIV Nouvelles

Range quotidien
31.60 32.48
Range Annuel
20.65 33.44
Clôture Précédente
32.18
Ouverture
32.18
Bid
32.07
Ask
32.37
Plus Bas
31.60
Plus Haut
32.48
Volume
538
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
3.32%
Changement à 6 Mois
30.26%
Changement Annuel
50.28%
20 septembre, samedi