IIIV: i3 Verticals Inc
32.07 USD 0.11 (0.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IIIV a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.60 et à un maximum de 32.48.
Suivez la dynamique i3 Verticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IIIV Nouvelles
- DA Davidson reiterates Buy rating on i3 Verticals stock, maintains $39 price target
- DA Davidson raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong Q3 results
- Benchmark raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong growth
- Stephens raises i3 Verticals stock price target to $40 on strong Q3 results
- Raymond James raises i3 Verticals stock price target to $39 on strong results
- i3 Verticals Q3 2025 slides: revenue up 12%, adjusted EPS surges to $0.23
- i3 Verticals stock maintains Buy rating at Benchmark after divestitures
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- i3 Verticals to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
Range quotidien
31.60 32.48
Range Annuel
20.65 33.44
- Clôture Précédente
- 32.18
- Ouverture
- 32.18
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Plus Bas
- 31.60
- Plus Haut
- 32.48
- Volume
- 538
- Changement quotidien
- -0.34%
- Changement Mensuel
- 3.32%
- Changement à 6 Mois
- 30.26%
- Changement Annuel
- 50.28%
