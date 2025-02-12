Moedas / IIIV
IIIV: i3 Verticals Inc
31.67 USD 1.17 (3.84%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IIIV para hoje mudou para 3.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.81 e o mais alto foi 32.00.
Veja a dinâmica do par de moedas i3 Verticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.81 32.00
Faixa anual
20.65 33.44
- Fechamento anterior
- 30.50
- Open
- 30.81
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Low
- 30.81
- High
- 32.00
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 3.84%
- Mudança mensal
- 2.03%
- Mudança de 6 meses
- 28.64%
- Mudança anual
- 48.41%
