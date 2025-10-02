- Panorámica
HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
El tipo de cambio de HEDJ de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.77, mientras que el máximo ha alcanzado 52.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HEDJ hoy?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) se evalúa hoy en 52.05. El instrumento se negocia dentro de 51.77 - 52.09; el cierre de ayer ha sido 51.50 y el volumen comercial ha alcanzado 81. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HEDJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund se evalúa actualmente en 52.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.03% y USD. Monitoree los movimientos de HEDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HEDJ?
Puede comprar acciones de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) al precio actual de 52.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.05 o 52.35, mientras que 81 y 0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HEDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HEDJ?
Invertir en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund implica tener en cuenta el rango anual 41.40 - 52.09 y el precio actual 52.05. Muchos comparan 2.87% y 10.37% antes de colocar órdenes en 52.05 o 52.35. Estudie los cambios diarios de precios de HEDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
El precio más alto de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) en el último año ha sido 52.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.40 - 52.09, una comparación con 51.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) para el año ha sido 41.40. La comparación con los actuales 52.05 y 41.40 - 52.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HEDJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HEDJ?
En el pasado, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.50 y 19.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 51.50
- Open
- 51.86
- Bid
- 52.05
- Ask
- 52.35
- Low
- 51.77
- High
- 52.09
- Volumen
- 81
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- 2.87%
- Cambio a 6 meses
- 10.37%
- Cambio anual
- 19.03%