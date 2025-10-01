- Обзор рынка
HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Курс HEDJ за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.77, а максимальная — 52.01.
Следите за динамикой WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HEDJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEDJ сегодня?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) сегодня оценивается на уровне 51.92. Инструмент торгуется в пределах 51.77 - 52.01, вчерашнее закрытие составило 51.50, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEDJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund в настоящее время оценивается в 51.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.73% и USD. Отслеживайте движения HEDJ на графике в реальном времени.
Как купить акции HEDJ?
Вы можете купить акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) по текущей цене 51.92. Ордера обычно размещаются около 51.92 или 52.22, тогда как 37 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEDJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEDJ?
Инвестирование в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund предполагает учет годового диапазона 41.40 - 52.01 и текущей цены 51.92. Многие сравнивают 2.61% и 10.09% перед размещением ордеров на 51.92 или 52.22. Изучайте ежедневные изменения цены HEDJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) за последний год составила 52.01. Акции заметно колебались в пределах 41.40 - 52.01, сравнение с 51.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe Hedged Equity Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) за год составила 41.40. Сравнение с текущими 51.92 и 41.40 - 52.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEDJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEDJ?
В прошлом WisdomTree Europe Hedged Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.50 и 18.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.50
- Open
- 51.86
- Bid
- 51.92
- Ask
- 52.22
- Low
- 51.77
- High
- 52.01
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 10.09%
- Годовое изменение
- 18.73%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%