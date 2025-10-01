КотировкиРазделы
HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

51.92 USD 0.42 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HEDJ за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.77, а максимальная — 52.01.

Следите за динамикой WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEDJ сегодня?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) сегодня оценивается на уровне 51.92. Инструмент торгуется в пределах 51.77 - 52.01, вчерашнее закрытие составило 51.50, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEDJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund в настоящее время оценивается в 51.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.73% и USD. Отслеживайте движения HEDJ на графике в реальном времени.

Как купить акции HEDJ?

Вы можете купить акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) по текущей цене 51.92. Ордера обычно размещаются около 51.92 или 52.22, тогда как 37 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEDJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEDJ?

Инвестирование в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund предполагает учет годового диапазона 41.40 - 52.01 и текущей цены 51.92. Многие сравнивают 2.61% и 10.09% перед размещением ордеров на 51.92 или 52.22. Изучайте ежедневные изменения цены HEDJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) за последний год составила 52.01. Акции заметно колебались в пределах 41.40 - 52.01, сравнение с 51.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe Hedged Equity Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) за год составила 41.40. Сравнение с текущими 51.92 и 41.40 - 52.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEDJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEDJ?

В прошлом WisdomTree Europe Hedged Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.50 и 18.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.77 52.01
Годовой диапазон
41.40 52.01
Предыдущее закрытие
51.50
Open
51.86
Bid
51.92
Ask
52.22
Low
51.77
High
52.01
Объем
37
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
10.09%
Годовое изменение
18.73%
20 октября, понедельник
14:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
-0.5%