HEDJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi 51.92 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.77 - 52.01 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.50 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 37 değerine ulaştı. HEDJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi şu anda 51.92 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.73% ve USD değerlerini izler. HEDJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HEDJ hisse senedi nasıl alınır? WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisselerini şu anki 51.92 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.92 ve Ask 52.22 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 37 ve günlük değişim oranı 0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HEDJ fiyat hareketlerini takip edin.

HEDJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.40 - 52.01 ve mevcut fiyatı 51.92 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.92 veya Ask 52.22 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.61% ve 6 aylık değişim oranı 10.09% değerlerini karşılaştırır. HEDJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi yıllık olarak 52.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.40 - 52.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.50 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree Europe Hedged Equity Fund performansını takip edin.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.92 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.40 - 52.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HEDJ fiyat hareketlerini izleyin.