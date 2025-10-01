CotaçõesSeções
Moedas / HEDJ
Voltar para Ações

HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

51.92 USD 0.42 (0.82%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HEDJ para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.77 e o mais alto foi 52.01.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEDJ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HEDJ hoje?

Hoje WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) está avaliado em 51.92. O instrumento é negociado dentro de 51.77 - 52.01, o fechamento de ontem foi 51.50, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEDJ em tempo real.

As ações de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Europe Hedged Equity Fund está avaliado em 51.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.73% e USD. Monitore os movimentos de HEDJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HEDJ?

Você pode comprar ações de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) pelo preço atual 51.92. Ordens geralmente são executadas perto de 51.92 ou 52.22, enquanto 37 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEDJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HEDJ?

Investir em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund envolve considerar a faixa anual 41.40 - 52.01 e o preço atual 51.92. Muitos comparam 2.61% e 10.09% antes de enviar ordens em 51.92 ou 52.22. Estude as mudanças diárias de preço de HEDJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

O maior preço de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) no último ano foi 52.01. As ações oscilaram bastante dentro de 41.40 - 52.01, e a comparação com 51.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

O menor preço de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) no ano foi 41.40. A comparação com o preço atual 51.92 e 41.40 - 52.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEDJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEDJ?

No passado WisdomTree Europe Hedged Equity Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.50 e 18.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.77 52.01
Faixa anual
41.40 52.01
Fechamento anterior
51.50
Open
51.86
Bid
51.92
Ask
52.22
Low
51.77
High
52.01
Volume
37
Mudança diária
0.82%
Mudança mensal
2.61%
Mudança de 6 meses
10.09%
Mudança anual
18.73%
20 outubro, segunda-feira
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
-0.5%