HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Der Wechselkurs von HEDJ hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.77 bis zu einem Hoch von 52.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Europe Hedged Equity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEDJ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HEDJ heute?
Die Aktie von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) notiert heute bei 51.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.77 - 52.04 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.50 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von HEDJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HEDJ Dividenden?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund wird derzeit mit 51.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEDJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich HEDJ-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) zum aktuellen Kurs von 51.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.98 oder 52.28 platziert, während 44 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEDJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HEDJ-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund müssen die jährliche Spanne 41.40 - 52.01 und der aktuelle Kurs 51.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.73% und 10.22%, bevor sie Orders zu 51.98 oder 52.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEDJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) im vergangenen Jahr lag bei 52.01. Innerhalb von 41.40 - 52.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) im Laufe des Jahres betrug 41.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.98 und der Spanne 41.40 - 52.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEDJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HEDJ statt?
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.50 und 18.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.50
- Eröffnung
- 51.86
- Bid
- 51.98
- Ask
- 52.28
- Tief
- 51.77
- Hoch
- 52.04
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 2.73%
- 6-Monatsänderung
- 10.22%
- Jahresänderung
- 18.87%