HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

51.98 USD 0.48 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HEDJ a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.77 et à un maximum de 52.04.

Suivez la dynamique WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HEDJ aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Europe Hedged Equity Fund est cotée à 51.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.77 - 52.04, a clôturé hier à 51.50 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de HEDJ présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Europe Hedged Equity Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund est actuellement valorisé à 51.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HEDJ.

Comment acheter des actions HEDJ ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Europe Hedged Equity Fund au cours actuel de 51.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.98 ou de 52.28, le 44 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HEDJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HEDJ ?

Investir dans WisdomTree Europe Hedged Equity Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.40 - 52.01 et le prix actuel 51.98. Beaucoup comparent 2.73% et 10.22% avant de passer des ordres à 51.98 ou 52.28. Consultez le graphique du cours de HEDJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Europe Hedged Equity Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund l'année dernière était 52.01. Au cours de 41.40 - 52.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Europe Hedged Equity Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) sur l'année a été 41.40. Sa comparaison avec 51.98 et 41.40 - 52.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HEDJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HEDJ a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.50 et 18.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.77 52.04
Range Annuel
41.40 52.04
Clôture Précédente
51.50
Ouverture
51.86
Bid
51.98
Ask
52.28
Plus Bas
51.77
Plus Haut
52.04
Volume
44
Changement quotidien
0.93%
Changement Mensuel
2.73%
Changement à 6 Mois
10.22%
Changement Annuel
18.87%
20 octobre, lundi
14:00
USD
Indice CB économique de premier plan m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%