HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
今日HEDJ汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点51.77和高点52.01进行交易。
关注WisdomTree Europe Hedged Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HEDJ新闻
常见问题解答
HEDJ股票今天的价格是多少？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund股票今天的定价为51.92。它在51.77 - 52.01范围内交易，昨天的收盘价为51.50，交易量达到37。HEDJ的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund目前的价值为51.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.73%和USD。实时查看图表以跟踪HEDJ走势。
如何购买HEDJ股票？
您可以以51.92的当前价格购买WisdomTree Europe Hedged Equity Fund股票。订单通常设置在51.92或52.22附近，而37和0.12%显示市场活动。立即关注HEDJ的实时图表更新。
如何投资HEDJ股票？
投资WisdomTree Europe Hedged Equity Fund需要考虑年度范围41.40 - 52.01和当前价格51.92。许多人在以51.92或52.22下订单之前，会比较2.61%和。实时查看HEDJ价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Europe Hedged Equity Fund的最高价格是52.01。在41.40 - 52.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Hedged Equity Fund的绩效。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund（HEDJ）的最低价格为41.40。将其与当前的51.92和41.40 - 52.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEDJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEDJ股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.50和18.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.50
- 开盘价
- 51.86
- 卖价
- 51.92
- 买价
- 52.22
- 最低价
- 51.77
- 最高价
- 52.01
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- 10.09%
- 年变化
- 18.73%