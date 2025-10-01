QuotazioniSezioni
Valute / HEDJ
HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

51.98 USD 0.48 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HEDJ ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.77 e ad un massimo di 52.04.

Segui le dinamiche di WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HEDJ oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Europe Hedged Equity Fund sono prezzate a 51.98. Viene scambiato all'interno di 51.77 - 52.04, la chiusura di ieri è stata 51.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HEDJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Europe Hedged Equity Fund pagano dividendi?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund è attualmente valutato a 51.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HEDJ.

Come acquistare azioni HEDJ?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Europe Hedged Equity Fund al prezzo attuale di 51.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.98 o 52.28, mentre 44 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HEDJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HEDJ?

Investire in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund implica considerare l'intervallo annuale 41.40 - 52.01 e il prezzo attuale 51.98. Molti confrontano 2.73% e 10.22% prima di effettuare ordini su 51.98 o 52.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HEDJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Europe Hedged Equity Fund nell'ultimo anno è stato 52.01. All'interno di 41.40 - 52.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Europe Hedged Equity Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Europe Hedged Equity Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) nel corso dell'anno è stato 41.40. Confrontandolo con gli attuali 51.98 e 41.40 - 52.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HEDJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HEDJ?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.50 e 18.87%.

Intervallo Giornaliero
51.77 52.04
Intervallo Annuale
41.40 52.04
Chiusura Precedente
51.50
Apertura
51.86
Bid
51.98
Ask
52.28
Minimo
51.77
Massimo
52.04
Volume
44
Variazione giornaliera
0.93%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
10.22%
Variazione Annuale
18.87%
20 ottobre, lunedì
14:00
USD
CB Leading Economic Index m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%