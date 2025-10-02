- 概要
HEDJ: WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり51.77の安値と52.09の高値で取引されました。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HEDJ News
よくあるご質問
HEDJ株の現在の価格は？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの株価は本日52.05です。51.77 - 52.09内で取引され、前日の終値は51.50、取引量は81に達しました。HEDJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの現在の価格は52.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.03%やUSDにも注目します。HEDJの動きはライブチャートで確認できます。
HEDJ株を買う方法は？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの株は現在52.05で購入可能です。注文は通常52.05または52.35付近で行われ、81や0.37%が市場の動きを示します。HEDJの最新情報はライブチャートで確認できます。
HEDJ株に投資する方法は？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundへの投資では、年間の値幅41.40 - 52.09と現在の52.05を考慮します。注文は多くの場合52.05や52.35で行われる前に、2.87%や10.37%と比較されます。HEDJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの株の最高値は？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの過去1年の最高値は52.09でした。41.40 - 52.09内で株価は大きく変動し、51.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Europe Hedged Equity Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundの株の最低値は？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund(HEDJ)の年間最安値は41.40でした。現在の52.05や41.40 - 52.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HEDJの動きはライブチャートで確認できます。
HEDJの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Europe Hedged Equity Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.50、19.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.50
- 始値
- 51.86
- 買値
- 52.05
- 買値
- 52.35
- 安値
- 51.77
- 高値
- 52.09
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- 1.07%
- 1ヶ月の変化
- 2.87%
- 6ヶ月の変化
- 10.37%
- 1年の変化
- 19.03%