FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FBLG de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.52, mientras que el máximo ha alcanzado 0.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FibroBiologics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG News
- H.C. Wainwright mantiene el precio objetivo de FibroBiologics en 10 dólares
- H.C. Wainwright mantiene precio objetivo de $10 para acciones de FibroBiologics
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Rango diario
0.52 0.55
Rango anual
0.52 3.90
- Cierres anteriores
- 0.53
- Open
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Low
- 0.52
- High
- 0.55
- Volumen
- 227
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -10.17%
- Cambio a 6 meses
- -47.00%
- Cambio anual
- -82.90%
