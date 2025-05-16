Dövizler / FBLG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBLG fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.53 ve Yüksek fiyatı olarak 0.55 aralığında işlem gördü.
FibroBiologics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG haberleri
- H.C. Wainwright, FibroBiologics için 10 dolar hedef fiyatını korudu
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Günlük aralık
0.53 0.55
Yıllık aralık
0.52 3.90
- Önceki kapanış
- 0.54
- Açılış
- 0.54
- Satış
- 0.53
- Alış
- 0.83
- Düşük
- 0.53
- Yüksek
- 0.55
- Hacim
- 414
- Günlük değişim
- -1.85%
- Aylık değişim
- -10.17%
- 6 aylık değişim
- -47.00%
- Yıllık değişim
- -82.90%
21 Eylül, Pazar