통화 / FBLG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBLG 환율이 오늘 -1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.53이고 고가는 0.55이었습니다.
FibroBiologics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG News
- FibroBiologics, H.C. Wainwright 목표 주가 $10 유지
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
일일 변동 비율
0.53 0.55
년간 변동
0.52 3.90
- 이전 종가
- 0.54
- 시가
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- 저가
- 0.53
- 고가
- 0.55
- 볼륨
- 414
- 일일 변동
- -1.85%
- 월 변동
- -10.17%
- 6개월 변동
- -47.00%
- 년간 변동율
- -82.90%
20 9월, 토요일