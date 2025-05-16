通貨 / FBLG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FBLG: FibroBiologics Inc
0.54 USD 0.01 (1.89%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBLGの今日の為替レートは、1.89%変化しました。日中、通貨は1あたり0.53の安値と0.54の高値で取引されました。
FibroBiologics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG News
- H.C. ワインライト、FibroBiologicsの株価目標を10ドルに維持
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
1日のレンジ
0.53 0.54
1年のレンジ
0.52 3.90
- 以前の終値
- 0.53
- 始値
- 0.53
- 買値
- 0.54
- 買値
- 0.84
- 安値
- 0.53
- 高値
- 0.54
- 出来高
- 304
- 1日の変化
- 1.89%
- 1ヶ月の変化
- -8.47%
- 6ヶ月の変化
- -46.00%
- 1年の変化
- -82.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K