FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBLG за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.52, а максимальная — 0.54.
Следите за динамикой FibroBiologics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FBLG
- H.C. Wainwright сохраняет целевую цену акций FibroBiologics на уровне $10
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Дневной диапазон
0.52 0.54
Годовой диапазон
0.52 3.90
- Предыдущее закрытие
- 0.54
- Open
- 0.53
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Low
- 0.52
- High
- 0.54
- Объем
- 281
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- -10.17%
- 6-месячное изменение
- -47.00%
- Годовое изменение
- -82.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.