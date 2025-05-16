Devises / FBLG
FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBLG a changé de -1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.53 et à un maximum de 0.55.
Suivez la dynamique FibroBiologics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FBLG Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient son objectif de prix pour l’action FibroBiologics à 10$
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics annonce des avancées dans sa technologie d’organoïdes de moelle osseuse
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Range quotidien
0.53 0.55
Range Annuel
0.52 3.90
- Clôture Précédente
- 0.54
- Ouverture
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Plus Bas
- 0.53
- Plus Haut
- 0.55
- Volume
- 414
- Changement quotidien
- -1.85%
- Changement Mensuel
- -10.17%
- Changement à 6 Mois
- -47.00%
- Changement Annuel
- -82.90%
20 septembre, samedi