FBLG: FibroBiologics Inc
0.54 USD 0.01 (1.89%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FBLG para hoje mudou para 1.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.53 e o mais alto foi 0.54.
Veja a dinâmica do par de moedas FibroBiologics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FBLG Notícias
- H.C. Wainwright mantém preço-alvo de US$ 10 para ações da FibroBiologics
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Faixa diária
0.53 0.54
Faixa anual
0.52 3.90
- Fechamento anterior
- 0.53
- Open
- 0.53
- Bid
- 0.54
- Ask
- 0.84
- Low
- 0.53
- High
- 0.54
- Volume
- 304
- Mudança diária
- 1.89%
- Mudança mensal
- -8.47%
- Mudança de 6 meses
- -46.00%
- Mudança anual
- -82.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh