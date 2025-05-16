QuotazioniSezioni
Valute / FBLG
Tornare a Azioni

FBLG: FibroBiologics Inc

0.53 USD 0.01 (1.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBLG ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.53 e ad un massimo di 0.55.

Segui le dinamiche di FibroBiologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBLG News

Intervallo Giornaliero
0.53 0.55
Intervallo Annuale
0.52 3.90
Chiusura Precedente
0.54
Apertura
0.54
Bid
0.53
Ask
0.83
Minimo
0.53
Massimo
0.55
Volume
414
Variazione giornaliera
-1.85%
Variazione Mensile
-10.17%
Variazione Semestrale
-47.00%
Variazione Annuale
-82.90%
21 settembre, domenica