Valute / FBLG
FBLG: FibroBiologics Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBLG ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.53 e ad un massimo di 0.55.
Segui le dinamiche di FibroBiologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG News
- H.C. Wainwright mantiene il target di prezzo delle azioni FibroBiologics a $10
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Intervallo Giornaliero
0.53 0.55
Intervallo Annuale
0.52 3.90
- Chiusura Precedente
- 0.54
- Apertura
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Minimo
- 0.53
- Massimo
- 0.55
- Volume
- 414
- Variazione giornaliera
- -1.85%
- Variazione Mensile
- -10.17%
- Variazione Semestrale
- -47.00%
- Variazione Annuale
- -82.90%
21 settembre, domenica