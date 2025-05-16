Währungen / FBLG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FBLG: FibroBiologics Inc
0.54 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBLG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.54 bis zu einem Hoch von 0.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die FibroBiologics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBLG News
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für FibroBiologics und Kursziel von 10 US-Dollar
- FibroBiologics stock price target maintained at $10 by H.C. Wainwright
- FibroBiologics meldet Fortschritte bei Knochenmark-Organoid-Technologie
- FibroBiologics reports progress in bone marrow organoid technology
- FibroBiologics files patent for multipotent cell generation method
- FibroBiologics Closes Third $5 Million Tranche of $25 Million Financing
- FibroBiologics to Present at the BIO International Convention 2025
- FibroBiologics appoints new CFO amid clinical trials
- FBLG stock touches 52-week low at $0.71 amid sharp annual decline
- FibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
Tagesspanne
0.54 0.55
Jahresspanne
0.52 3.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.54
- Eröffnung
- 0.54
- Bid
- 0.54
- Ask
- 0.84
- Tief
- 0.54
- Hoch
- 0.55
- Volumen
- 271
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -8.47%
- 6-Monatsänderung
- -46.00%
- Jahresänderung
- -82.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K