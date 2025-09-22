- Panorámica
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund
El tipo de cambio de EZM de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.44, mientras que el máximo ha alcanzado 66.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. MidCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EZM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EZM hoy?
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) se evalúa hoy en 65.62. El instrumento se negocia dentro de 65.44 - 66.19; el cierre de ayer ha sido 66.27 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EZM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. MidCap Fund?
WisdomTree U.S. MidCap Fund se evalúa actualmente en 65.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.87% y USD. Monitoree los movimientos de EZM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EZM?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) al precio actual de 65.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 65.62 o 65.92, mientras que 31 y -0.76% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EZM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EZM?
Invertir en WisdomTree U.S. MidCap Fund implica tener en cuenta el rango anual 51.10 - 68.72 y el precio actual 65.62. Muchos comparan 0.21% y 13.96% antes de colocar órdenes en 65.62 o 65.92. Estudie los cambios diarios de precios de EZM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. MidCap Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) en el último año ha sido 68.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.10 - 68.72, una comparación con 66.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. MidCap Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. MidCap Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) para el año ha sido 51.10. La comparación con los actuales 65.62 y 51.10 - 68.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EZM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EZM?
En el pasado, WisdomTree U.S. MidCap Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 66.27 y 5.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 66.27
- Open
- 66.12
- Bid
- 65.62
- Ask
- 65.92
- Low
- 65.44
- High
- 66.19
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -0.98%
- Cambio mensual
- 0.21%
- Cambio a 6 meses
- 13.96%
- Cambio anual
- 5.87%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.