EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

65.62 USD 0.65 (0.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EZM汇率已更改-0.98%。当日，交易品种以低点65.44和高点66.19进行交易。

关注WisdomTree U.S. MidCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EZM新闻

常见问题解答

EZM股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. MidCap Fund股票今天的定价为65.62。它在65.44 - 66.19范围内交易，昨天的收盘价为66.27，交易量达到31。EZM的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. MidCap Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. MidCap Fund目前的价值为65.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪EZM走势。

如何购买EZM股票？

您可以以65.62的当前价格购买WisdomTree U.S. MidCap Fund股票。订单通常设置在65.62或65.92附近，而31和-0.76%显示市场活动。立即关注EZM的实时图表更新。

如何投资EZM股票？

投资WisdomTree U.S. MidCap Fund需要考虑年度范围51.10 - 68.72和当前价格65.62。许多人在以65.62或65.92下订单之前，会比较0.21%和。实时查看EZM价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. MidCap Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. MidCap Fund的最高价格是68.72。在51.10 - 68.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. MidCap Fund的绩效。

WisdomTree U.S. MidCap Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. MidCap Fund（EZM）的最低价格为51.10。将其与当前的65.62和51.10 - 68.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZM股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. MidCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.27和5.87%中可见。

日范围
65.44 66.19
年范围
51.10 68.72
前一天收盘价
66.27
开盘价
66.12
卖价
65.62
买价
65.92
最低价
65.44
最高价
66.19
交易量
31
日变化
-0.98%
月变化
0.21%
6个月变化
13.96%
年变化
5.87%
