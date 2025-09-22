КотировкиРазделы
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

65.62 USD 0.65 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EZM за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.44, а максимальная — 66.19.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. MidCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZM сегодня?

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) сегодня оценивается на уровне 65.62. Инструмент торгуется в пределах 65.44 - 66.19, вчерашнее закрытие составило 66.27, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. MidCap Fund?

WisdomTree U.S. MidCap Fund в настоящее время оценивается в 65.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения EZM на графике в реальном времени.

Как купить акции EZM?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) по текущей цене 65.62. Ордера обычно размещаются около 65.62 или 65.92, тогда как 31 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZM?

Инвестирование в WisdomTree U.S. MidCap Fund предполагает учет годового диапазона 51.10 - 68.72 и текущей цены 65.62. Многие сравнивают 0.21% и 13.96% перед размещением ордеров на 65.62 или 65.92. Изучайте ежедневные изменения цены EZM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) за последний год составила 68.72. Акции заметно колебались в пределах 51.10 - 68.72, сравнение с 66.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. MidCap Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) за год составила 51.10. Сравнение с текущими 65.62 и 51.10 - 68.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZM?

В прошлом WisdomTree U.S. MidCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.27 и 5.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.44 66.19
Годовой диапазон
51.10 68.72
Предыдущее закрытие
66.27
Open
66.12
Bid
65.62
Ask
65.92
Low
65.44
High
66.19
Объем
31
Дневное изменение
-0.98%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
13.96%
Годовое изменение
5.87%
