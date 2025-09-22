- Обзор рынка
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund
Курс EZM за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.44, а максимальная — 66.19.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. MidCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EZM сегодня?
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) сегодня оценивается на уровне 65.62. Инструмент торгуется в пределах 65.44 - 66.19, вчерашнее закрытие составило 66.27, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. MidCap Fund?
WisdomTree U.S. MidCap Fund в настоящее время оценивается в 65.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения EZM на графике в реальном времени.
Как купить акции EZM?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) по текущей цене 65.62. Ордера обычно размещаются около 65.62 или 65.92, тогда как 31 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EZM?
Инвестирование в WisdomTree U.S. MidCap Fund предполагает учет годового диапазона 51.10 - 68.72 и текущей цены 65.62. Многие сравнивают 0.21% и 13.96% перед размещением ордеров на 65.62 или 65.92. Изучайте ежедневные изменения цены EZM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) за последний год составила 68.72. Акции заметно колебались в пределах 51.10 - 68.72, сравнение с 66.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. MidCap Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) за год составила 51.10. Сравнение с текущими 65.62 и 51.10 - 68.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EZM?
В прошлом WisdomTree U.S. MidCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.27 и 5.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.27
- Open
- 66.12
- Bid
- 65.62
- Ask
- 65.92
- Low
- 65.44
- High
- 66.19
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 13.96%
- Годовое изменение
- 5.87%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд