EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

66.19 USD 0.08 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EZM ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.12 e ad un massimo di 66.19.

Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. MidCap Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EZM oggi?

Oggi le azioni WisdomTree U.S. MidCap Fund sono prezzate a 66.19. Viene scambiato all'interno di 66.12 - 66.19, la chiusura di ieri è stata 66.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EZM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree U.S. MidCap Fund pagano dividendi?

WisdomTree U.S. MidCap Fund è attualmente valutato a 66.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EZM.

Come acquistare azioni EZM?

Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. MidCap Fund al prezzo attuale di 66.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.19 o 66.49, mentre 2 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EZM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EZM?

Investire in WisdomTree U.S. MidCap Fund implica considerare l'intervallo annuale 51.10 - 68.72 e il prezzo attuale 66.19. Molti confrontano 1.08% e 14.95% prima di effettuare ordini su 66.19 o 66.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EZM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. MidCap Fund nell'ultimo anno è stato 68.72. All'interno di 51.10 - 68.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. MidCap Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) nel corso dell'anno è stato 51.10. Confrontandolo con gli attuali 66.19 e 51.10 - 68.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EZM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EZM?

WisdomTree U.S. MidCap Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.27 e 6.79%.

Intervallo Giornaliero
66.12 66.19
Intervallo Annuale
51.10 68.72
Chiusura Precedente
66.27
Apertura
66.12
Bid
66.19
Ask
66.49
Minimo
66.12
Massimo
66.19
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
1.08%
Variazione Semestrale
14.95%
Variazione Annuale
6.79%
