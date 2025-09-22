- Visão do mercado
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund
A taxa do EZM para hoje mudou para -0.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.44 e o mais alto foi 66.19.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. MidCap Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EZM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EZM hoje?
Hoje WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) está avaliado em 65.62. O instrumento é negociado dentro de 65.44 - 66.19, o fechamento de ontem foi 66.27, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EZM em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. MidCap Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. MidCap Fund está avaliado em 65.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.87% e USD. Monitore os movimentos de EZM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EZM?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) pelo preço atual 65.62. Ordens geralmente são executadas perto de 65.62 ou 65.92, enquanto 31 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EZM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EZM?
Investir em WisdomTree U.S. MidCap Fund envolve considerar a faixa anual 51.10 - 68.72 e o preço atual 65.62. Muitos comparam 0.21% e 13.96% antes de enviar ordens em 65.62 ou 65.92. Estude as mudanças diárias de preço de EZM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. MidCap Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) no último ano foi 68.72. As ações oscilaram bastante dentro de 51.10 - 68.72, e a comparação com 66.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. MidCap Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. MidCap Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) no ano foi 51.10. A comparação com o preço atual 65.62 e 51.10 - 68.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EZM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EZM?
No passado WisdomTree U.S. MidCap Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.27 e 5.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.27
- Open
- 66.12
- Bid
- 65.62
- Ask
- 65.92
- Low
- 65.44
- High
- 66.19
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -0.98%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 13.96%
- Mudança anual
- 5.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh