EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

65.61 USD 0.66 (1.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EZM a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.61 et à un maximum de 66.19.

Suivez la dynamique WisdomTree U.S. MidCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EZM aujourd'hui ?

L'action WisdomTree U.S. MidCap Fund est cotée à 65.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 65.61 - 66.19, a clôturé hier à 66.27 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de EZM présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree U.S. MidCap Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree U.S. MidCap Fund est actuellement valorisé à 65.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EZM.

Comment acheter des actions EZM ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. MidCap Fund au cours actuel de 65.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.61 ou de 65.91, le 12 et le -0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EZM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EZM ?

Investir dans WisdomTree U.S. MidCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.10 - 68.72 et le prix actuel 65.61. Beaucoup comparent 0.20% et 13.95% avant de passer des ordres à 65.61 ou 65.91. Consultez le graphique du cours de EZM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. MidCap Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. MidCap Fund l'année dernière était 68.72. Au cours de 51.10 - 68.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. MidCap Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. MidCap Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) sur l'année a été 51.10. Sa comparaison avec 65.61 et 51.10 - 68.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EZM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EZM a-t-elle été divisée ?

WisdomTree U.S. MidCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.27 et 5.86% après les opérations sur titres.

Range quotidien
65.61 66.19
Range Annuel
51.10 68.72
Clôture Précédente
66.27
Ouverture
66.12
Bid
65.61
Ask
65.91
Plus Bas
65.61
Plus Haut
66.19
Volume
12
Changement quotidien
-1.00%
Changement Mensuel
0.20%
Changement à 6 Mois
13.95%
Changement Annuel
5.86%
