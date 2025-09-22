- 概要
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund
EZMの今日の為替レートは、-0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり65.44の安値と66.19の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. MidCap Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EZM株の現在の価格は？
WisdomTree U.S. MidCap Fundの株価は本日65.62です。65.44 - 66.19内で取引され、前日の終値は66.27、取引量は31に達しました。EZMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree U.S. MidCap Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree U.S. MidCap Fundの現在の価格は65.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.87%やUSDにも注目します。EZMの動きはライブチャートで確認できます。
EZM株を買う方法は？
WisdomTree U.S. MidCap Fundの株は現在65.62で購入可能です。注文は通常65.62または65.92付近で行われ、31や-0.76%が市場の動きを示します。EZMの最新情報はライブチャートで確認できます。
EZM株に投資する方法は？
WisdomTree U.S. MidCap Fundへの投資では、年間の値幅51.10 - 68.72と現在の65.62を考慮します。注文は多くの場合65.62や65.92で行われる前に、0.21%や13.96%と比較されます。EZMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. MidCap Fundの株の最高値は？
WisdomTree U.S. MidCap Fundの過去1年の最高値は68.72でした。51.10 - 68.72内で株価は大きく変動し、66.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. MidCap Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. MidCap Fundの株の最低値は？
WisdomTree U.S. MidCap Fund(EZM)の年間最安値は51.10でした。現在の65.62や51.10 - 68.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EZMの動きはライブチャートで確認できます。
EZMの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree U.S. MidCap Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.27、5.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 66.27
- 始値
- 66.12
- 買値
- 65.62
- 買値
- 65.92
- 安値
- 65.44
- 高値
- 66.19
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -0.98%
- 1ヶ月の変化
- 0.21%
- 6ヶ月の変化
- 13.96%
- 1年の変化
- 5.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前