WisdomTree U.S. MidCap Fundの現在の価格は65.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.87%やUSDにも注目します。EZMの動きはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. MidCap Fund(EZM)の年間最安値は51.10でした。現在の65.62や51.10 - 68.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EZMの動きはライブチャートで確認できます。